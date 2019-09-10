10.09.2019 11:13

Более трехсот «заминированных» детсадов, школ и торговых центров проверили правоохранители

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.



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Поліцейські перевірили повідомлення про мінування державних установ та торговельних центрів Харкова Інші події 10.09.2019 10:16

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. В ході перевірки інформації правоохоронці ретельно обстежили 61 медичний заклад, 42 торговельних центри, 127 шкіл, а також 173 дитячих садочків. З лікарень були евакуйовані 2 особи, з дитячих садочків 68 осіб. З інших закладів евакуація не проводилась. Відвід транспорту не здійснювався. Під час оглядів місць подій та прилеглих територій вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено. Повідомлення про замінування місць значного скупчення людей у Харкові надійшло на електронну пошту поліції 09 вересня. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень. Відділ комунікації поліції Харківської області © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policzejski-perevirili-povidomlennya-pro-minuvannya-derzhavnix-ustanov-ta-torgovelnix-czentriv-xarkova/

Напомним, сообщение о заминировании мест значительного скопления людей в Харькове поступило на электронную почту полиции 9 сентября.



В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 61 медицинское учреждение, 42 торговых центра, 127 школ, а также 173 детских садов.



Из больниц были эвакуированы 2 человека, из детских садов 68 человек. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.



На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.