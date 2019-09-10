Подросток пошел погулять на ночь глядя и не вернулся домой (ФОТО)

Змиевским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Руслана Русанова, 2005 года рождения.
Парень 8 сентября в 23:00 ушел гулять и домой не вернулся.
На вид Руслану 14-15 лет, ростом 155 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, смуглый, темно-коричневые глаза, родимое пятно на спине у лопатки.
Был одет в джинсы, зеленую кофту с капюшоном, черно-белые кроссовки.
«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступным способом», – обращаются правоохранители.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
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