Главная Новости Криминал и происшествия Мужчину с ожогами вынесли из горящей квартиры в Пятихатках (ФОТО)
10.09.2019  11:59   

Мужчину с ожогами вынесли из горящей квартиры в Пятихатках (ФОТО)

Соседи почувствовали выходящий из квартиры дым и вызвали пожарных.


// ГСЧС

Около пяти часов вечера 9 сентября произошел пожал в квартире на последнем этаже пятиэтажки по улице Академика Курчатова, 25А.

Когда на место вызова прибыло 2 отделения ГСЧС, в одной из комнат горел матрац на площади 1 кв.м. Около него спасатели нашли 62-летнего мужчину.

Бойцы ГСЧС немедленно вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

В течение 20 минут пожар был потушен. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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