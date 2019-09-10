10.09.2019 11:59

Мужчину с ожогами вынесли из горящей квартиры в Пятихатках (ФОТО)

Соседи почувствовали выходящий из квартиры дым и вызвали пожарных.



// ГСЧС

Около пяти часов вечера 9 сентября произошел пожал в квартире на последнем этаже пятиэтажки по улице Академика Курчатова, 25А.



Когда на место вызова прибыло 2 отделения ГСЧС, в одной из комнат горел матрац на площади 1 кв.м. Около него спасатели нашли 62-летнего мужчину.

Бойцы ГСЧС немедленно вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Харькова.



В течение 20 минут пожар был потушен. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.