Мужчину с ожогами вынесли из горящей квартиры в Пятихатках (ФОТО)

Соседи почувствовали выходящий из квартиры дым и вызвали пожарных.
Около пяти часов вечера 9 сентября произошел пожал в квартире на последнем этаже пятиэтажки по улице Академика Курчатова, 25А.
Когда на место вызова прибыло 2 отделения ГСЧС, в одной из комнат горел матрац на площади 1 кв.м. Около него спасатели нашли 62-летнего мужчину.
Бойцы ГСЧС немедленно вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
В течение 20 минут пожар был потушен. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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