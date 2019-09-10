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10.09.2019  14:03   

Почтальон-воровка срочно возмещает деньги в ожидании суда

Дергачевский местная прокуратура направила в Краснокутский районный суд области обвинительный акт в отношении 41-летней начальницы одного из сельских почтовых отделений по ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением).


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Следствие установило, что почтальон систематически брала для собственных нужд деньги из кассы.

Всего с июля по ноябрь прошлого года женщина присвоила более 23 тыс. грн. При этом кассовые отчеты начальница почтового отделения формировала таким образом, что деньги как бы и не исчезали.
 
Недостачу обнаружили при инвентаризации.
 
Сейчас под страхом уголовной ответственности часть незаконно присвоенных средств женщина уже компенсировала.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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