Почтальон-воровка срочно возмещает деньги в ожидании суда

Дергачевский местная прокуратура направила в Краснокутский районный суд области обвинительный акт в отношении 41-летней начальницы одного из сельских почтовых отделений по ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением).
Следствие установило, что почтальон систематически брала для собственных нужд деньги из кассы.
Всего с июля по ноябрь прошлого года женщина присвоила более 23 тыс. грн. При этом кассовые отчеты начальница почтового отделения формировала таким образом, что деньги как бы и не исчезали.
Недостачу обнаружили при инвентаризации.
Сейчас под страхом уголовной ответственности часть незаконно присвоенных средств женщина уже компенсировала.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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