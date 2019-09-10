10.09.2019 14:03

Почтальон-воровка срочно возмещает деньги в ожидании суда

Дергачевский местная прокуратура направила в Краснокутский районный суд области обвинительный акт в отношении 41-летней начальницы одного из сельских почтовых отделений по ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением).



// Facebook

Следствие установило, что почтальон систематически брала для собственных нужд деньги из кассы.

Всего с июля по ноябрь прошлого года женщина присвоила более 23 тыс. грн. При этом кассовые отчеты начальница почтового отделения формировала таким образом, что деньги как бы и не исчезали.



Недостачу обнаружили при инвентаризации.



Сейчас под страхом уголовной ответственности часть незаконно присвоенных средств женщина уже компенсировала.