Апеляционный суд эвакуировали из-за бомбы

В здании суда обнаружили снаряд.
Инцидент произошел 10 сентября в Харьковском апеляционном суде на площади Героев Небесной сотни..
Из учреждения были эвакуированы 300 человек.
Движение транспорта не перекрывалось.
Обнаруженный предмет оказался учебным боеприпасом, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
влажн.:
давл.:
ветер: