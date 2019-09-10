Главная Новости Криминал и происшествия Апеляционный суд эвакуировали из-за бомбы
10.09.2019  14:16   

Апеляционный суд эвакуировали из-за бомбы

В здании суда обнаружили снаряд.

Инцидент произошел 10 сентября в Харьковском апеляционном суде на площади Героев Небесной сотни..

Из учреждения были эвакуированы 300 человек.

Движение транспорта не перекрывалось.

Обнаруженный предмет оказался учебным боеприпасом, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Тэги:  минирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Криминал и происшествия Более трехсот «заминированных» детсадов, школ и торговых центров проверили правоохранители 09.09 Криминал и происшествия Полиция ищет бомбы в местах значительного скопления людей 06.09 Криминал и происшествия Минирование. Проверено более 300 зданий: бомб нет
 
 

Видео

На Холодной Горе ребенок перебегал дорогу и чудом выжил в ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 