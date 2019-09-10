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10.09.2019  15:18   

Пригород Харькова в дыму: продолжают гореть торфяники (ВИДЕО)

Социальные сети сообщают о задымленности и взрывах в окрестностях Первой столицы.


//t.me/xtzevskie

Социальные сети сообщают  о задымленности Чугуева и взрывах в районе Башкировки.

"Чугуев сейчас, все в дыму", - пишет один из пользователей

 

Тэги:  пожар, торфяники, харьков
 
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