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10.09.2019  16:06   

На окраине Харькова перевернулся автомобиль

10 сентября около 9:20 патрульные получили сообщение о ДТП на Полтавском шоссе, 207-А.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не учел дорожной обстановки, вылетел на обочину, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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