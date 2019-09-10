На окраине Харькова перевернулся автомобиль

10 сентября около 9:20 патрульные получили сообщение о ДТП на Полтавском шоссе, 207-А.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не учел дорожной обстановки, вылетел на обочину, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.
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