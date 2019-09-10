10.09.2019 16:06

На окраине Харькова перевернулся автомобиль

10 сентября около 9:20 патрульные получили сообщение о ДТП на Полтавском шоссе, 207-А.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не учел дорожной обстановки, вылетел на обочину, где автомобиль перевернулся.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя авто Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.