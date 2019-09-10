10.09.2019 17:17
Опасная приправа - кетчуп с наркотой - перехвачена сотрудниками СИЗО (ФОТО)
У контрабандистов для сидельцев изолятора - новая попытка обойти стражей тюрьмы.
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Как сообщает
Кримнально-исполнительная служба,сегодня 10 сентября 2019, сотрудники СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.
В помещении приема посылок и передач, при проверке оперативной информации, в посылке, поступившей на имя заключенного М., 1978 года рождения, от гражданина С., в кетчупе, находившемся в емкостях из-под йогурта. найдены три полиэтиленовых пакета с наркотичнским веществом,
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Напомним, что только за 2019 год в СИЗО пытались пронести наркотики и другие запрещенные предметы в фарше
, нижнем белье
, продуктах питания
, дважды в сахаре
, дважды в сгущенке
, под стелькой ботинок
, конфетах
, кофе
, чае
, в емкости с солеными огурцами
и в подшивке спортивных брюк
,