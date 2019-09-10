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10.09.2019  17:17   

Опасная приправа - кетчуп с наркотой - перехвачена сотрудниками СИЗО (ФОТО)

У контрабандистов для сидельцев изолятора - новая попытка обойти стражей тюрьмы.


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Как сообщает Кримнально-исполнительная служба,сегодня 10 сентября 2019, сотрудники СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.
 
В помещении приема посылок и передач, при проверке оперативной информации, в посылке, поступившей на имя заключенного М., 1978 года рождения, от гражданина С., в кетчупе, находившемся в емкостях из-под йогурта. найдены  три полиэтиленовых пакета с наркотичнским веществом,
 
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
 
Напомним, что только за 2019 год в СИЗО пытались пронести наркотики и другие запрещенные предметы в фаршенижнем бельепродуктах питания, дважды в сахаре, дважды в сгущенке, под стелькой ботинок, конфетах, кофе, чае, в емкости с солеными огурцами и в подшивке спортивных брюк
Тэги:  контрабанда, наркотики, харьков, тюрьма
 
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