10.09.2019 17:17

Опасная приправа - кетчуп с наркотой - перехвачена сотрудниками СИЗО (ФОТО)

У контрабандистов для сидельцев изолятора - новая попытка обойти стражей тюрьмы.



facebook.com

Как сообщает Кримнально-исполнительная служба,сегодня 10 сентября 2019, сотрудники СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.

В помещении приема посылок и передач, при проверке оперативной информации, в посылке, поступившей на имя заключенного М., 1978 года рождения, от гражданина С., в кетчупе, находившемся в емкостях из-под йогурта. найдены три полиэтиленовых пакета с наркотичнским веществом,

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.