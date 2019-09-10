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10.09.2019  19:57   

Ревнивец вытолкнул жену в кухонное окно

Прокуратура подозревает мужа в покушении на убийство супруги.


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Харьковская местная прокуратура № 5 утвердила сообщение о подозрении 35-летнему харьковчанину в покушении на убийство жены (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
По предварительным данным следствия, 7 сентября 2019 года подозреваемый вытолкнул из окна 4 этажа 33-летнюю жену.
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Иван Неизвестный, пока следствием рассматривается версия, что в день трагедии мужчина с самого утра поссорился с женой якобы на почве ревности.
 
Из-за подозрений в супружеской измене ревнивец набросился на женщину с кулаками, а затем - толкнул в открытое кухонное окно.
 
В результате падения потерпевшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов и находится в больнице.
 
Как выяснилось, подозреваемый неоднократно становился инициатором домашних конфликтов и уже привлекался к административной ответственности за насилие в семье.
 
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Досудебное расследование продолжается, назначен комплекс экспертиз.
 
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
 
Прокуратура настаивает на содержании под стражей.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, скандал, драка
 
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