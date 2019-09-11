ДТП: иномарка и автобус не поделили улицу (ФОТО)

Авария произошла на Университетской.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 10 сентября 2019, около 17 часов 20 минут патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Университетская, 35/2.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль "Skoda" и автобус.
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления ДТП водители и отказались и составили европротокол.
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