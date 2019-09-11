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11.09.2019  12:14   

ДТП: иномарка и автобус не поделили улицу (ФОТО)

Авария произошла на Университетской.


//t.me/xtzevskie

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 10 сентября 2019, около 17 часов 20 минут патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Университетская, 35/2.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль "Skoda" и автобус.

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления ДТП водители и отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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