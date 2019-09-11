ДТП на Салтовке: японец и чех столкнулись на перекрестке (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке улиц Бучмы и Л. Сердюка.
Как собщили в пресс-службе Патрульной полиции, 10.09.2019 года, около 17 часов 40 минут правоохранители получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Бучмы и ул. Л. Сердюка.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили Nissan и Skoda.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
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