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11.09.2019  08:29   

На ХТЗ сбили насмерть пешехода: введен план-перехват

Авария произошла вечером 10 сентября на Александровском проспекте.


// Нацполиция

На пешеходном переходе неустановленный автомобиль черного цвета, вероятно джип, сбил женщину в возрасте около 70 лет.

От полученных травм пострадавшая погибла. Сейчас личность погибшей устанавливается.

Автомобиль скрылся с места ДТП. По Харькову был введен в действие оперативный план «Перехват».

Информация внесена в журнал единого учета Немышлянская ОП. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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