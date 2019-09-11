11.09.2019 08:29

На ХТЗ сбили насмерть пешехода: введен план-перехват

Авария произошла вечером 10 сентября на Александровском проспекте.



// Нацполиция

На пешеходном переходе неустановленный автомобиль черного цвета, вероятно джип, сбил женщину в возрасте около 70 лет.



От полученных травм пострадавшая погибла. Сейчас личность погибшей устанавливается.

Автомобиль скрылся с места ДТП. По Харькову был введен в действие оперативный план «Перехват».



Информация внесена в журнал единого учета Немышлянская ОП. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.