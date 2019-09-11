На ХТЗ сбили насмерть пешехода: введен план-перехват

Авария произошла вечером 10 сентября на Александровском проспекте.
На пешеходном переходе неустановленный автомобиль черного цвета, вероятно джип, сбил женщину в возрасте около 70 лет.
От полученных травм пострадавшая погибла. Сейчас личность погибшей устанавливается.
Автомобиль скрылся с места ДТП. По Харькову был введен в действие оперативный план «Перехват».
Информация внесена в журнал единого учета Немышлянская ОП. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажн.:
давл.:
ветер: