Горение торфяников под Чугуевом: для тушения вызвали пожарный танк

11.09.2019 10:11

Третий день продолжается тушение пожара на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

На борьбу с огнем задействовали дополнительные силы. Сейчас в тушении пожара задействованы 70 человек - расчеты отдельной механизированной бригады и ГСЧС, а также пожарный танк ИМР-2, сообщили в Информационном агентстве Министерства обороны Украины.

«Ситуация на общевойсковом полигоне вблизи г. Чугуев контролируется. Горение торфяников продолжается, но без интенсивного распространения открытого огня. В тушении пожара задействован личный состав воинской части и подразделений ГСЧС, а также привлечена дополнительная техника: путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-2 и пожарный танк ГПМ-54», - сообщили в информационном агентстве МОУ.