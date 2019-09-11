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11.09.2019  10:11   

Горение торфяников под Чугуевом: для тушения вызвали пожарный танк

Третий день продолжается тушение пожара на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.


// ХОГА
На борьбу с огнем задействовали дополнительные силы. Сейчас в тушении пожара задействованы 70 человек - расчеты отдельной механизированной бригады и ГСЧС, а также пожарный танк ИМР-2, сообщили в Информационном агентстве Министерства обороны Украины.

«Ситуация на общевойсковом полигоне вблизи г. Чугуев контролируется. Горение торфяников продолжается, но без интенсивного распространения открытого огня. В тушении пожара задействован личный состав воинской части и подразделений ГСЧС, а также привлечена дополнительная техника: путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-2 и пожарный танк ГПМ-54», - сообщили в информационном агентстве МОУ.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧСМ в Харьковской области, 10 сентября продолжалось горение отдельных очагов пожара, но подъезд пожарно-спасательных подразделений для тушения пожара в отдельных местах был невозможен из-за отсутствия твердого покрытия. В 23:00 10 сентября пожар был локализован. Сейчас идет ее полная ликвидация.

Тэги:  пожар, харьков
 
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