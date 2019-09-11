11.09.2019 11:52

Мужчина пострадал, пытаясь потушить камыш

Утром 10 сентября в Золочевском районе произошел большой пожар на открытой болотистой местности, где горел камыш, кустарники и сухая трава.



// ГСЧС

Когда спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на вызлв, площадь горения составляла 15 га.



Как выяснилось впоследствии, во время попыток самостоятельно потушить пламя 32-летний мужчина получил легкие ожоги. После осмотра медиков скорой, он отказался от дальнейшей госпитализации.



Пожар удалось взять под контроль лишь к восьми часам вечера. Сейчас продолжаются работы по проливания и ликвидации отдельных очагов горения сухостоя и болота настила.



Всего за вчера на Харьковщине произошло около 100 пожаров на открытой местности и в естественных экосистемах на общей площади около 60 га.