Мужчина пострадал, пытаясь потушить камыш

Утром 10 сентября в Золочевском районе произошел большой пожар на открытой болотистой местности, где горел камыш, кустарники и сухая трава.
Когда спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на вызлв, площадь горения составляла 15 га.
Как выяснилось впоследствии, во время попыток самостоятельно потушить пламя 32-летний мужчина получил легкие ожоги. После осмотра медиков скорой, он отказался от дальнейшей госпитализации.
Пожар удалось взять под контроль лишь к восьми часам вечера. Сейчас продолжаются работы по проливания и ликвидации отдельных очагов горения сухостоя и болота настила.
Всего за вчера на Харьковщине произошло около 100 пожаров на открытой местности и в естественных экосистемах на общей площади около 60 га.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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