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11.09.2019  11:52   

Мужчина пострадал, пытаясь потушить камыш

Утром 10 сентября в Золочевском районе произошел большой пожар на открытой болотистой местности, где горел камыш, кустарники и сухая трава.


// ГСЧС

Когда спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на вызлв, площадь горения составляла 15 га.

Как выяснилось впоследствии, во время попыток самостоятельно потушить пламя 32-летний мужчина получил легкие ожоги. После осмотра медиков скорой, он отказался от дальнейшей госпитализации.

Пожар удалось взять под контроль лишь к восьми часам вечера. Сейчас продолжаются работы по проливания и ликвидации отдельных очагов горения сухостоя и болота настила.

Всего за вчера на Харьковщине произошло около 100 пожаров на открытой местности и в естественных экосистемах на общей площади около 60 га.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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