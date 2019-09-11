Главная Новости Криминал и происшествия Черному лесорубу вынесли обвинение
11.09.2019  15:01   

Черному лесорубу вынесли обвинение

Дергачевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).


// Facebook

В августе этого года злоумышленник без разрешительных документов совершил порубку кленов на территории южного лесничества ГП «Харьковский лесная научно-исследовательская станция».

Мужчина спилил бензопилой деревья, не предназначенные к санитарной вырубке, чем нанес государству существенный вред.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Криминал и происшествия Почтальон-воровка срочно возмещает деньги в ожидании суда 06.09 Криминал и происшествия Наказание нашло обманщика, сбежавшего с места ДТП и заявившего, что его машину угнали 03.09 Криминал и происшествия Жулик и рецидивист «развлекались» пытками – резали пальцы жертве перочинным ножом (ФОТО)
 
 

Видео

Реперка Alyona Alyona випустила актуальний хіт про булінг. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 