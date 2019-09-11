11.09.2019 15:01

Черному лесорубу вынесли обвинение

Дергачевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).



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В августе этого года злоумышленник без разрешительных документов совершил порубку кленов на территории южного лесничества ГП «Харьковский лесная научно-исследовательская станция».

Мужчина спилил бензопилой деревья, не предназначенные к санитарной вырубке, чем нанес государству существенный вред.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.