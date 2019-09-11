Черному лесорубу вынесли обвинение

Дергачевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).
В августе этого года злоумышленник без разрешительных документов совершил порубку кленов на территории южного лесничества ГП «Харьковский лесная научно-исследовательская станция».
Мужчина спилил бензопилой деревья, не предназначенные к санитарной вырубке, чем нанес государству существенный вред.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажн.:
давл.:
ветер: