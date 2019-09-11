Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление на Салтовке, погоня и прыжок рецидивиста: новая информация от полиции
11.09.2019  14:41   

Ограбление на Салтовке, погоня и прыжок рецидивиста: новая информация от полиции


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей находятся подозрительные мужчины, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 9 сентября в 13:30.
 
Когда их разоблачили, один из воров выпрыгнул в окно и сломал обе ноги, второй злоумышленник успел скрыться.
 
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила безработного 27-летнего ранее судимого за имущественный преступление мужчины.
 
По словам последнего, он проник в квартиры, расположенной на втором этаже указанного дома. Когда он заметил, что его разоблачили, решил бежать. Мужчина выпрыгнул в окно. В результате чего сломал обе ноги.
 
По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении. Другой участник преступления в настоящее время находится в розыске.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, погоня, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.09 Криминал и происшествия Ночное ограбление: подростки-разбойники напали на мужчину (ФОТО) 05.09 Криминал и происшествия Ограбление в метро: у сердобольного пассажира забрали все деньги 04.09 Криминал и происшествия Рецидивист грабил и насиловал женщин в лифтах: приговор вынесен
 
 

Видео

Реперка Alyona Alyona випустила актуальний хіт про булінг. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 