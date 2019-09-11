11.09.2019 14:41

Ограбление на Салтовке, погоня и прыжок рецидивиста: новая информация от полиции



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей находятся подозрительные мужчины, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 9 сентября в 13:30.

Когда их разоблачили, один из воров выпрыгнул в окно и сломал обе ноги , второй злоумышленник успел скрыться.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила безработного 27-летнего ранее судимого за имущественный преступление мужчины.

По словам последнего, он проник в квартиры, расположенной на втором этаже указанного дома. Когда он заметил, что его разоблачили, решил бежать. Мужчина выпрыгнул в окно. В результате чего сломал обе ноги.

По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении. Другой участник преступления в настоящее время находится в розыске.