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11.09.2019  15:02   

На ХТЗ микроавтобус врезался в легковушку (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


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11 сентября около 9:00 утра патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Московском проспекте, 295.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.4 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Peugeot.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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