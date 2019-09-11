На ХТЗ микроавтобус врезался в легковушку (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
11 сентября около 9:00 утра патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Московском проспекте, 295.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.4 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Peugeot.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
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