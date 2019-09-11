11.09.2019 15:13

ДТП: у француза на трассе отказали тормоза, водитель - в больнице

Автомобиль врезался в отбойник.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 сентября в 18:04 на автодороге «Харьков - Ахтырка» в городе Богодухов 44-летний водитель автомобиля Renault с полуприцепом не справился с управлением, совершил наезд на бетонный отбойник и въехал в стену хозяйственной постройки.

По предварительным данным, в автомобиле отказали тормоза.

В результате аварии бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи был госпитализирован водитель автомобиля.

С переломом голени и ушибами мужчину доставили в больницу. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.