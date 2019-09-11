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11.09.2019  15:13   

ДТП: у француза на трассе отказали тормоза, водитель - в больнице

Автомобиль врезался в отбойник.


//dozor.kharkov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 сентября в 18:04 на автодороге «Харьков - Ахтырка» в городе Богодухов 44-летний водитель автомобиля Renault с полуприцепом не справился с управлением, совершил наезд на бетонный отбойник и въехал в стену хозяйственной постройки.
 
По предварительным данным, в автомобиле отказали тормоза.
 
В результате аварии бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи был госпитализирован водитель автомобиля.
 
С переломом голени и ушибами мужчину доставили в больницу. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, отказали тормоза, харьков, авария
 
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