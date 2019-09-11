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11.09.2019  15:50   

ДТП на ХТЗ: пострадали парень и двое детей (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого.


//t.me/xtzevskie
Соцальные сети сообщают об аварии на ХТЗ.
 
По информации пользователей, все живы, но пострадали двое маленьких детей и парень.
 
Собирается пробка.
 
 
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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