В сгоревшей на Рогани квартире нашли женский труп (ФОТО)

Пожар произошел в девятиэтажке Индустриальногло района.
11 сентября в 15:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Грицевца, 47.
К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 17 спасателей.
На момент их прибытия в комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 68-летней женщины. 13 жителей дома спасателями были эвакуированы.
В 15:46 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.
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