11.09.2019 17:03

В сгоревшей на Рогани квартире нашли женский труп (ФОТО)

Пожар произошел в девятиэтажке Индустриальногло района.



// ГСЧС

11 сентября в 15:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Грицевца, 47.



К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 17 спасателей.

На момент их прибытия в комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 68-летней женщины. 13 жителей дома спасателями были эвакуированы.



В 15:46 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.