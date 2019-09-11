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11.09.2019  17:03   

В сгоревшей на Рогани квартире нашли женский труп (ФОТО)

Пожар произошел в девятиэтажке Индустриальногло района.


// ГСЧС

11 сентября в 15:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Грицевца, 47.

К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 17 спасателей.

На момент их прибытия в комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 68-летней женщины. 13 жителей дома спасателями были эвакуированы.

В 15:46 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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