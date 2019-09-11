Главная Новости Криминал и происшествия Стало известно где и в каких условиях будут отбывать сроки Зайцева и Дронов (ВИДЕО)
11.09.2019  17:24   

Стало известно где и в каких условиях будут отбывать сроки Зайцева и Дронов (ВИДЕО)

Журналисты побывали в исправительных учреждениях, где будут отбывать наказания виновники смертельной аварии.


//fakty.com.ua
Как сообщают "Факты", Геннадий Дронов содержится в колонии минимального уровня безопасности. Здесь в основном отбывают наказания виновники ДТП (именно сюда в свое время отправили Андрея Полтавца, который сбил насмерть шесть человек возле Южного вокзала). В комнате живут от двух до шести человек, в распоряжении осужденных - микроволновка, холодильник, компьютер без доступа в интернет. Все "постояльцы" должны работать (например, Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые, получая за это около пяти тысяч гривен). За это осужденным положен отпуск - до двух недель в год.
 
"Это действительно большая трагедия. Люди, которые пострадали, я им сочувствую и переживаю до сих пор. Но все же это был больше не юридический, а эмоциональный - в связи с резонансом", - сказал журналистам осужденный.
 
Что касается Алены Зайцевой, она будет отбывать наказание в исправительном центре минимального уровня безопасности в Днепропетровской области. Здесь находятся женщины, осужденные за нетяжкие преступления, им разрешено пользоваться телефонами и интернетом, а также совершать покупки в магазине. Представитель потерпевших Лариса Матвеева возмущена тем, в каких условиях будет сидеть Зайцева.
 
"Она должна отбывать наказание в виде лишения свободы. Это предполагает изоляцию", - говорит адвокат.
 
Однако в исправительном учреждении поясняют: в Украине всего четыре женщины с такими же приговорами, как у Зайцевой. Поэтому для них создали отдельный сектор усиленного контроля, изолированный от других.Кроме того, женщинам все равно придется работать. В частности, Зайцева будет трудиться швеей, получая за это около четырех тысяч гривен в месяц). 
Источник:   Факты
 Тэги:  смертельное дтп, зайцева и дронов, харьков
 
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