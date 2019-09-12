12.09.2019 12:14

Фигуранты дела о взятке легко отделались: приговор вынесен

Расследование и суд по взятке в полтора миллиона завершились штрафами в 25 500 грн.



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Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор двум экс-сотрудникам "Электротяжмаша", которых обвиняли в получении крупной взятки. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

28 февраля 2017 года силовики задержали двух должностных лиц завода по подозрению в получении взятки.

34-летний замглавы "Электротяжмаша" по маркетингу и стратегии вместе с начальником управления внешней кооперации и комплектации требовали у коммерческого директора "Укрмашиндустрии" 1,5 миллиона гривен за поставку в срок ранее оплаченной продукции.

Две трети суммы представитель получателя должен был оплатить сразу, а еще 500 тысяч - после отгрузки и реализации товара. При этом замглавы завода приказал не отпускать грузовик "Укрмашиндустрии" без личного распоряжения. Потерпевший передал злоумышленникам $36,8 тысяч. Позднее эти средства были найдены в кабинете у начальника отдела.

В ходе разбирательства оба фигуранта признали свою вину и 3 сентября заключили сделку с обвинением. За получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения третьим лицом суд приговорил мужчин к штрафам в размере 25,5 тысяч гривен. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.