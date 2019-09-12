12.09.2019 12:48

Предприниматели могут лишиться незаконно приватизированной недвижимости почти на 3 миллиона

Прокуратура в суде требует вернуть общине города недвижимость.



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Харьковская местная прокуратура №2 направила в хозяйственный суд области 3 исковых заявления о возвращении в коммунальную собственность незаконно отчужденных объектов недвижимости.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, речь идет о трех помещения в г.. Харькове общей площадью более 830 кв. м стоимостью 2.8 млн. грн. Одно из них расположено в Киевском районе города, другие два - в Московском и Индустриальном.

Указанные объекты недвижимости находились в собственности территориальной общины и сдавались в аренду частным структурам. В течение 2018 арендаторы выкупили коммунальную недвижимость. Как выяснилось, помещение продали новым владельцам без проведения торгов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства арендаторы имели первоочередное (без аукциона) право выкупа недвижимости только в случае проведения за свой счет улучшений, которые невозможно отделить от помещения без нанесения ему вреда, и в размере не менее 25% рыночной стоимости указанного имущества. Однако ни один из наниматель не совершенствовал здания перед приватизацией.

С целью возвращения незаконно отчужденного имущества территориальной общине прокуратура обратилась в суд.

Кроме того, по факту противоправной приватизации недвижимости продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 366 УК Украины.