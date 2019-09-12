Главная Новости Криминал и происшествия 12-летнюю девочку изнасиловали и избили в Харькове
12.09.2019  09:59   

12-летнюю девочку изнасиловали и избили в Харькове

Школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.


// Facebook

Сообщение о происшествии в микрорайоне Горизонт поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.

Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Предназначена ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Криминал и происшествия Мужчина ворвался в дом и изнасиловал женщину (ФОТО) 04.09 Криминал и происшествия Рецидивист грабил и насиловал женщин в лифтах: приговор вынесен 17.08 Криминал и происшествия Ночной выгул собаки для харьковчанки едва не закончился изнасилованием
 
 

Видео

В Харькове полным ходом идет строительство новой троллейбусной линии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 