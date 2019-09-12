12-летнюю девочку изнасиловали и избили в Харькове

Школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.
Сообщение о происшествии в микрорайоне Горизонт поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.
Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.
Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Досудебное расследование продолжается. Предназначена ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
влажн.:
давл.:
ветер: