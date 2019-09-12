12.09.2019 09:59

12-летнюю девочку изнасиловали и избили в Харькове

Школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.



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Сообщение о происшествии в микрорайоне Горизонт поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.



Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.



Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



Досудебное расследование продолжается. Предназначена ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.