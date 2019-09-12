Пожар торфяников возле военного полигона тушат четвертый день

Продолжается ликвидация пожара сухой травы и камыша на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района.
Напомним, 9 сентября в 9:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области. Горел камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га.
На утро 12 сентября пожар локализован, продолжается его ликвидация. Площадь горения составляет около трех гектаров, есть участки задымления, но без распространения огня. В огнем борятся 70 спасателей.
Задействовано 14 единиц спецтехники, БАТ-2, ИМР-2, пожарный танк ГПМ-54. Кроме того, для тушения пожара привлечен вертолет МИ-8 ГСЧС Украины, которій сделал 16 сбросов воды.
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