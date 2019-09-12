Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в центре Харькова: пострадали припаркованные автомобили
12.09.2019  11:29   

ДТП в центре Харькова: пострадали припаркованные автомобили

Авария произошла 11 сентябр около 10:15 на ул. Мироносицкой, 58.


// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet Aveo, в результате чего последний совершил столкновение с припаркованным автомобилем Volkswagen Passat, который от удара совершил совершил столкновение с припаркованным автомобилем Dacia Logan.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Криминал и происшествия ДТП на ХТЗ: пострадали парень, его жена и двое детей (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 11.09 Криминал и происшествия ДТП: у француза на трассе отказали тормоза, водитель - в больнице 11.09 Криминал и происшествия На ХТЗ микроавтобус врезался в легковушку (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове полным ходом идет строительство новой троллейбусной линии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 