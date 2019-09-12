ДТП в центре Харькова: пострадали припаркованные автомобили

Авария произошла 11 сентябр около 10:15 на ул. Мироносицкой, 58.
Как установили патрульные, водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet Aveo, в результате чего последний совершил столкновение с припаркованным автомобилем Volkswagen Passat, который от удара совершил совершил столкновение с припаркованным автомобилем Dacia Logan.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
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