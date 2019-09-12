На Северском Донце задержали нарушителя с раками (ФОТО)

10 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на р. Северский Донец, вблизи пгт Печенеги Печенежского района Харьковской области.
Около шести часов вечера обнаружен нарушителя, который осуществлял лов раков в запретный период. У гражданина выявлено 129 раков общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3290 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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