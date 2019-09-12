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12.09.2019  11:59   

На Северском Донце задержали нарушителя с раками (ФОТО)

10 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на р. Северский Донец, вблизи пгт Печенеги Печенежского района Харьковской области.

Около шести часов вечера обнаружен нарушителя, который осуществлял лов раков в запретный период. У гражданина выявлено 129 раков общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3290 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

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Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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