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12.09.2019  13:52   

Внимание! Пропал подросток (ФОТО)

Разыскивается Дмитрий Антонцев.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Шевченковского отдела полиции разыскивается Дмитрий Антонцев, 2002 года рождения.
 
Парень 8 сентября около 15:00 ушле из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, лицо овальное, глаза карие.
 
Был одет в рубашку голубого цвета, джинсы светлого цвета, темные кроссовки.
 
При себе имел рюкзак серо-зеленого цвета.
 
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Шевченковский отдела полиции по телефонам: 095-65-97-395, «102» или другим способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал подросток, ушел и не вернулся, харьков
 
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