12.09.2019 14:12

Загулял на три дня: полиция нашла паренька в Днепропетровской области (ФОТО)

Подросток устроил большую прогулку, подняв на ноги полицию двух областей.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14-летний житель села Борки Змиевского району 8 сентября ушел из дома гулять и не вернулся.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Змиевского отдела полиции совместно с полицейским офицером Юрьевской общины 11 сентября установили местонахождение ребенка в селе Уютное Юрьевского района Днепропетровской области.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С подростком полицейские провели профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о привлечении опекунов парня к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.