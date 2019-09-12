Главная Новости Криминал и происшествия Загулял на три дня: полиция нашла паренька в Днепропетровской области (ФОТО)
12.09.2019  14:12   

Загулял на три дня: полиция нашла паренька в Днепропетровской области (ФОТО)

Подросток устроил большую прогулку, подняв на ноги полицию двух областей.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14-летний житель села Борки Змиевского району 8 сентября ушел из дома гулять и не вернулся.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Змиевского отдела полиции совместно с полицейским офицером Юрьевской общины 11 сентября установили местонахождение ребенка в селе Уютное Юрьевского района Днепропетровской области.
 
Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
 
С подростком полицейские провели профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о привлечении опекунов парня к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал, нашли парня, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Пропавший мужчина найден повешенным (ФОТО, Обновлено) 22.07 Криминал и происшествия Загулявший малыш поднял на ноги полицию (ФОТО) 19.07 Криминал и происшествия У торгового центра нашли убежавшего из дома паренька (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове полным ходом идет строительство новой троллейбусной линии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 