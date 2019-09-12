12.09.2019 15:19

Запасливый наркоман хранил дома мешок травки (ФОТО)

Под Харьковом любитель веселой травки может сесть на три года.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители Изюмского отдела получили информацию о том, что 38-летний житель города Изюм незаконно хранит наркотические средства по месту проживания.

Во время проведения санкционированного обыска домовладения злоумышленника сотрудники криминальной полиции обнаружили и изъяли полимерный мешок с высушенной веществом растительного происхождения зеленого цвета, весом около полкилограмма и устройство для употребления наркосредств.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

Следственным отделением Изюмского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.