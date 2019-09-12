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12.09.2019  15:19   

Запасливый наркоман хранил дома мешок травки (ФОТО)

Под Харьковом любитель веселой травки может сесть на три года.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители Изюмского отдела получили информацию о том, что 38-летний житель города Изюм незаконно хранит наркотические средства по месту проживания.
 
Во время проведения санкционированного обыска домовладения злоумышленника сотрудники криминальной полиции обнаружили и изъяли полимерный мешок с высушенной веществом растительного происхождения зеленого цвета, весом около полкилограмма и устройство для употребления наркосредств.
 
Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.
 
Следственным отделением Изюмского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, мешок травки, харьков
 
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