12.09.2019 15:49

Скандал в полиции: прощальная взятка в Следственном отделе (ФОТО)

Перед уходом на другую работу полицейский отметился взяткой в 50 тысяч гривен.



Скандал в полиции: прощальная взятка в Следственном отделе (ФОТО)



Прокуратура Харьковской области согласовала задержания 31-летнего заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции в области, которого разоблачили во время получения неправомерной выгоды.

Как сообщил и.о. начальника управления прокуратуры области Сергей Перепелица, капитану полиции готовится подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По предварительным данным, полицейский требовал и получил от адвоката обвиняемого 50 тыс.грн. за принятие решения в уголовном производстве в пользу последнего.

Речь шла о следствии по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение тяжких телесных повреждений.

Следует отметить, что полицейский уже успел написать рапорт на перевод в другое подразделение.

Капитана задержали сотрудники СБУ в области и следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г.. Полтаве в одном из кафе в центре Харькова во время передачи средств.

Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.