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12.09.2019  15:49   

Скандал в полиции: прощальная взятка в Следственном отделе (ФОТО)

Перед уходом на другую работу полицейский отметился взяткой в 50 тысяч гривен.


Скандал в полиции: прощальная взятка в Следственном отделе (ФОТО)
Прокуратура Харьковской области согласовала задержания 31-летнего заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции в области, которого разоблачили во время получения неправомерной выгоды.
 
Как сообщил и.о. начальника управления прокуратуры области Сергей Перепелица, капитану полиции готовится подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
 
По предварительным данным, полицейский требовал и получил от адвоката обвиняемого 50 тыс.грн. за принятие решения в уголовном производстве в пользу последнего.
 
Речь шла о следствии по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение тяжких телесных повреждений.
 
Следует отметить, что полицейский уже успел написать рапорт на перевод в другое подразделение.
 
Капитана задержали сотрудники СБУ в области и следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г.. Полтаве в одном из кафе в центре Харькова во время передачи средств.
 
Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, следственные действия продолжаются.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  скандал, взятка, харьков
 
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