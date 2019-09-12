Харьковский следователь обещал за взятку прикрыть уголовное дело (ФОТО)

Заместителя начальника одного из отделов Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачила на получении неправомерной выгоды Служба безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал две тысячи долларов США у адвоката, который защищал местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За такую сумму следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.
Правоохранители задержали капитана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из кафе в центральной части Харькова во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в г.. Полтава содействие подразделения внутренней безопасности Национальной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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