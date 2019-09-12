Чиновник Госгеокадастра распаевывал землю за взятки

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила подозрение экс-начальнику одного из управлений ГУ Госгеокадаструав Харьковской области в просьбе предоставления неправомерной выгоды в крупном размере для себя и группы других лиц, совершенное по их предварительному сговору.
В июне этого года к подозреваемому, который на тот момент занимал должность начальника управления, обратился знакомый предприниматель. Мужчина хотел получить разрешение на распаивание земель фермерского хозяйства.
По данным следствия, 62-летний чиновник объяснил заявителю, что такая услуга «небесплатна». Он написал на бумажке, что каждый гектар будет стоить 600 долл. Чиновник описал процедуру, по которой подаются документы на разработку проекта землеустройства, и сказал, что после получения ожидаемого приказа, предприниматель должен отдать 15 тысяч долларов.
Чиновника уличили в результате проведения негласных следственных действий, которые проводились совместно с сотрудниками УСБУ в области и следователями Новобаварского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления и вероятные лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.
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