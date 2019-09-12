Жестокое избиение девочки: в переделку попала любительница убегать из дома (ВИДЕО)

Под Харьковом девочки избили ровесницу и выставили видео в интернет.
Как сообщают соцсети, в Изюме группа девушек жестоко избила девочку.
Избивавшие так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз.
Героиню видео уже опознали, зовут ее Елизавета Мажирина.
Девочку не раз за прошедший год приходилось искать полиции, когда она пропадала из дома.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
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