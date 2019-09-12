Главная Новости Криминал и происшествия Жестокое избиение девочки: в переделку попала любительница убегать из дома (ВИДЕО)
12.09.2019  16:21   

Жестокое избиение девочки: в переделку попала любительница убегать из дома (ВИДЕО)

Под Харьковом девочки избили ровесницу и выставили видео в интернет.


hk.npu.gov.ua

Как сообщают соцсети, в Изюме группа девушек жестоко избила девочку.

Избивавшие так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз.

Героиню видео уже опознали, зовут ее Елизавета Мажирина.

Девочку не раз за прошедший год  приходилось искать полиции, когда она пропадала из дома.

 

Тэги:  избиение, харьков, изюм
 
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