Жестокое избиение девочки: в переделку попала любительница убегать из дома (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 сентября Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 сентября Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.