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12.09.2019  17:11   

Внимание! Розыск свидетелей смертельного ДТП

В соцсети - обращение за помощью к очевидцам аварии на Ландау, в которой погиб мотоциклист.


//t.me
В одном из Телеграмм-каналов появилось обращение за помощью к харьковчанам, котрые были свидетелями ДТП, в котором погиб мотоциклист:
 
"Ищем свидетелей ДТП 3 сентября с мотоциклом на проспекте Льва Ландау. Нужна любая информация (видео, фото, прямых свидетелей).
 
Будем очень благодарны. Т. 063 687 62 96".
Тэги:  розыск, дтп, харьков
 
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