12.09.2019 17:21
Изнасилование 12-летней девочки: насильник арестован (ФОТО)
Полиция задержала мужчину за изнасилование малолетней школьницы
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ НАцполиции, злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин.
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 12 сентября.
Проводятся все необходимые следственные действия.
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Напомним, что происшествие произошло вчера в Индустриальном районе.
12-летняя девушка возвращалась из школы, когда злоумышленник подошел к ней на улице.
Он ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.
Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.
Следлвателем Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Предназначена ряд экспертиз.