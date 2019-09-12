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12.09.2019  17:21   

Изнасилование 12-летней девочки: насильник арестован (ФОТО)

Полиция задержала мужчину за изнасилование малолетней школьницы


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ НАцполиции, злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин.
 
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 12 сентября.
 
Проводятся все необходимые следственные действия.
 
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
 
Напомним, что происшествие произошло вчера в Индустриальном районе.
 
12-летняя девушка возвращалась из школы, когда злоумышленник подошел к ней на улице.
 
Он ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.
 
Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.
 
 
Следлвателем Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Предназначена ряд экспертиз.
 
Тэги:  изнасилование, избиение, харьков
 
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