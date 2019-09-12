12.09.2019 17:21

Изнасилование 12-летней девочки: насильник арестован (ФОТО)

Полиция задержала мужчину за изнасилование малолетней школьницы



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ НАцполиции, злоумышленником оказался безработный 34-летний харьковчанин.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Разоблачили мужчину сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции на улице около 16:00 12 сентября.

Проводятся все необходимые следственные действия.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Напомним, что происшествие произошло вчера в Индустриальном районе.

12-летняя девушка возвращалась из школы, когда злоумышленник подошел к ней на улице.

Он ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.

Следлвателем Индустриального отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Предназначена ряд экспертиз.