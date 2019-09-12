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12.09.2019  19:16   

Исчез после ссоры с родителями: подростка нашла и вернула домой полиция

В течение нескольких часов сотрудники полиции разыскали подростка и вернули домой.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 сентября в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя.
 
Он сообщил, что его 17-летний сын исчез.
 
В ходе проверки работники полиции установили, что вечером 11 сентября парень поссорился с родителями.
 
После конфликта он ушел из дома и выключил мобильный телефон.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий местонахождение парня было оперативно установлено работниками полиции.
 
Как выяснилось, парень бродил по окрестностям города.
 
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не произошло.
 
Его вернули домой.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал, нашли парня, харьков
 
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