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13.09.2019  12:18   

По пьяному делу заминировал мясокомбинат: приговор вынесен

Хулигану был вынесен условный срок.


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Богодуховский районный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который "заминировал" предприятие. 
 
Согласно расследованию, 11 мая 2019 года обвиняемый, будучи пьян, со своего мобильного телефона позвонил в ГУ СБУ и заявил о взрывчатке, заложенной на территории мясокомбината по улице Подлесной, 2.
 
В ходе проверки никаких опасных предметов или боеприпасов силовики не обнаружили.
 
Во время разбирательства житель Богодухова признал свою вину и заключил сделку с обвинением.
 
За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан суд приговорил его к трем годам лишения свободы с заменой тюремного заключения на испытательный срок в один год.
 
Идет срок подачи апелляционной жалобы.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  минирование, хулиганство, харьков
 
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