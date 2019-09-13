13.09.2019 12:18

По пьяному делу заминировал мясокомбинат: приговор вынесен

Хулигану был вынесен условный срок.



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Богодуховский районный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который "заминировал" предприятие.

Согласно расследованию, 11 мая 2019 года обвиняемый, будучи пьян, со своего мобильного телефона позвонил в ГУ СБУ и заявил о взрывчатке, заложенной на территории мясокомбината по улице Подлесной, 2.

В ходе проверки никаких опасных предметов или боеприпасов силовики не обнаружили.

Во время разбирательства житель Богодухова признал свою вину и заключил сделку с обвинением.

За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан суд приговорил его к трем годам лишения свободы с заменой тюремного заключения на испытательный срок в один год.

Идет срок подачи апелляционной жалобы.