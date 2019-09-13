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13.09.2019  12:43   

Копы не дали наркозакладчикам сорвать куш в треть миллиона гривен (ФОТО)

Полицейские изъяли наркотики на 300 000 гривен


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники сектора криминальной полиции Красноградского отделения полиции получили информацию о том, что двое местных жителей - 29-летнего мужчины и 31-летней женщины, работники полиции документировали несколько месяцев - занимаются сбытом наркотического средства - метадона.
 
В течение длительного времени оперативники собирали доказательную базу незаконной деятельности фигурантов.
 
В результате проведения комплекса мероприятий полицейские задокументировали несколько фактов сбыта наркотика наркозависимым гражданам. 
 
Во время обыска по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли около 250 граммов наркотического средства и 11 000 гривен, добытых преступным путем.
 
Изъятое на черном рынке оценивается на сумму около 300 000 гривен. 
 
Наркосбытчики задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, закладчики, харьков, красноград
 
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