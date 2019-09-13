13.09.2019 12:43

Копы не дали наркозакладчикам сорвать куш в треть миллиона гривен (ФОТО)

Полицейские изъяли наркотики на 300 000 гривен



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники сектора криминальной полиции Красноградского отделения полиции получили информацию о том, что двое местных жителей - 29-летнего мужчины и 31-летней женщины, работники полиции документировали несколько месяцев - занимаются сбытом наркотического средства - метадона.

В течение длительного времени оперативники собирали доказательную базу незаконной деятельности фигурантов.

В результате проведения комплекса мероприятий полицейские задокументировали несколько фактов сбыта наркотика наркозависимым гражданам.

Во время обыска по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли около 250 граммов наркотического средства и 11 000 гривен, добытых преступным путем.

Изъятое на черном рынке оценивается на сумму около 300 000 гривен.

Наркосбытчики задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.