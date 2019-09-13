13.09.2019 08:47

На Салтовке сгорела квартира, в которой был только 9-летний ребенок

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

12 сентября в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Бучмы, 44-г.

На вызов выехали два отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Горела комната квартиры на 4-м этаже. Площадь пожара составила около 30 кв.м.

По автолестнице из задымленного помещения пожарные вынесли мальчика 2010 рождения, который находился в квартире один.



К пяти часам вечера огнеборцы локализовали пожар и приступили к его ликвидации.