Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке сгорела квартира, в которой был только 9-летний ребенок
13.09.2019  08:47   

На Салтовке сгорела квартира, в которой был только 9-летний ребенок

Причина возникновения пожара выясняется.


// ГСЧС

12 сентября в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Бучмы, 44-г.

На вызов выехали два отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Горела комната квартиры на 4-м этаже. Площадь пожара составила около 30 кв.м.

По автолестнице из задымленного помещения пожарные вынесли мальчика 2010 рождения, который находился в квартире один.

К пяти часам вечера огнеборцы локализовали пожар и приступили к его ликвидации.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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