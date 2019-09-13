На Салтовке сгорела квартира, в которой был только 9-летний ребенок

Причина возникновения пожара выясняется.
12 сентября в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Бучмы, 44-г.
На вызов выехали два отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
Горела комната квартиры на 4-м этаже. Площадь пожара составила около 30 кв.м.
По автолестнице из задымленного помещения пожарные вынесли мальчика 2010 рождения, который находился в квартире один.
К пяти часам вечера огнеборцы локализовали пожар и приступили к его ликвидации.
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