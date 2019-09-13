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13.09.2019  09:23   

В Харькове загулял подросток-сирота (ФОТО)

Полицейские разыскали несовершеннолетнего в метро.


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Поліцейські Харкова розшукали неповнолітнього

Інші події

Про зникнення 17-річного вихованця до Шевченківського відділу поліції 11 вересня повідомив співробітник регіонального центру професійної освіти. Як з’ясувалося, парубок вже три дні не з’являється на заняття  та не мешкає у гуртожитку.

Чоловік вказав, що хлопчик -  сирота і учбовий заклад ним опікується.

Підліток раніше неодноразово уходив, але на такий тривалий час пішов вперше.

Для встановлення місцезнаходження неповнолітнього був орієнтований весь особовий склад поліції Харківської області. Поліцейські знайшли його  12 вересня на одній зі станцій  метрополітену. Хлопець пояснив, що місце мешкання він покинув у зв’язку з бажанням погуляти. Жодних протиправних дій відносно нього скоєно не було.

 

Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policzejski-xarkova-rozshukali-nepovnolitnogo/?fbclid=IwAR01JzT0FhRRcDHIr12ZHP1Zu6QBNsXEBukrTjZwyMnh4LC3oYaUGWsffd8

Об исчезновении 17-летнего воспитанника в Шевченковский отдела полиции 11 сентября сообщил сотрудник регионального центра профессионального образования.

По его словам, парень уже три дня не появляелся на занятия и не жил в общежитии.

Мужчина указал, что мальчик – сирота и находится на попечении учебного заведения.

Подросток ранее неоднократно уходил, но на такое длительное время ушел впервые.

Полицейские нашли пропажу 12 сентября на одной из станций метрополитена. Парень объяснил, что ушел из общежития с желанием погулять. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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