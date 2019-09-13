Пожар торфяников возле военного полигона: площадь горения уменьшилась не треть

Продолжается ликвидация пожара сухой травы и камыша на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района.
К вечеру 12 сентября (по состоянию на 19.00) пожарным удалось потушить примерно 30% тлеющего торфяника (до 1-го гектара). Из-за сильной задымленности местности точный размер площади, на которой ликвидирован пожар, определить трудно. Огонь не распространяется.
13 сентября в 6.00 продолжились работы по тушению. Количество личного состава и техники, задействованных в тушении, остается неизменной: 70 человек, 14 пожарных машин и инженерная техника: БАТ-2, ИМР-2, ГПМ-54.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
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давл.:
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