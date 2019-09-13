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13.09.2019  09:28   

Пожар торфяников возле военного полигона: площадь горения уменьшилась не треть

Продолжается ликвидация пожара сухой травы и камыша на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района.


// ГСЧС

К вечеру 12 сентября (по состоянию на 19.00) пожарным удалось потушить примерно 30% тлеющего торфяника (до 1-го гектара). Из-за сильной задымленности местности точный размер площади, на которой ликвидирован пожар, определить трудно. Огонь не распространяется.

13 сентября в 6.00 продолжились работы по тушению. Количество личного состава и техники, задействованных в тушении, остается неизменной: 70 человек, 14 пожарных машин и инженерная техника: БАТ-2, ИМР-2, ГПМ-54.

Тэги:  пожар, харьков
 
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