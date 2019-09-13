13.09.2019 10:02

Полиции пришлось наводить порядок на лекции о толерантности (ФОТО)

Неизвестные облили зеленкой двух граждан.



// Нацполиция

12 сентября около 18:25 в полицию сообщили о беспорядках возле Харьковского литературного музея на улице Багалия.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и сотрудники Управления патрульной полиции.



Установлено, что группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для проведения меропрития в рамках марша «KharkivPride». В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин. От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому нет.



Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции.