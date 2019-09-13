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13.09.2019  10:02   

Полиции пришлось наводить порядок на лекции о толерантности (ФОТО)

Неизвестные облили зеленкой двух граждан.


// Нацполиция

12 сентября около 18:25 в полицию сообщили о беспорядках возле Харьковского литературного музея на улице Багалия.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и сотрудники Управления патрульной полиции.

Установлено, что группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для проведения меропрития в рамках марша «KharkivPride». В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин. От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому нет.

Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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