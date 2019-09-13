13.09.2019 11:30

На Печенежском водохранилище задержали рыбака с запрещенной сетью

13 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Хотомля Волчанского района Харьковской области.



Около 8:00 обнаружен нарушитель, рфыбачивший с помощью лесковой сетки. ОН успел поймать 4 колиграмма рыбы: 10 лещей и щуку. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2040 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.