На Печенежском водохранилище задержали рыбака с запрещенной сетью

13 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Хотомля Волчанского района Харьковской области.
Около 8:00 обнаружен нарушитель, рфыбачивший с помощью лесковой сетки. ОН успел поймать 4 колиграмма рыбы: 10 лещей и щуку. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2040 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
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