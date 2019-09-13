Главная Новости Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище задержали рыбака с запрещенной сетью
13.09.2019  11:30   

На Печенежском водохранилище задержали рыбака с запрещенной сетью

13 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Хотомля Волчанского района Харьковской области.

Около 8:00 обнаружен нарушитель, рфыбачивший с помощью лесковой сетки. ОН успел поймать 4 колиграмма рыбы: 10 лещей и щуку. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2040 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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