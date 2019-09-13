13.09.2019 15:49

Как обезопасить ребенка от изнасилования: советы эксперта (ФОТО)

О мерах личной безопасности и порядок действий детей, ставших жертвой уличной преступности.



hk.npu.gov.ua

О мерах личной безопасности и порядок действий детей, ставших жертвой уличной преступности рассказал слушателям в эфире программы «О главном» на Украинском радио старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олег Мотрич.

11 сентября на территории Индустриального района Харькова произошло дерзкое преступление в отношении 12-летней девочки - изверг избил и изнасиловал ребенка.

- Всего с начала года на территории города и области зарегистрировано 19 фактов изнасилований, совершенных в отношении несовершеннолетних, три из которых - уличные, - рассказал Олег Мотрич. - Родители должны научить своих детей с осторожностью относиться к незнакомым человек. Если на ребенка все же напали, он должен, в первую очередь, привлечь внимание взрослых и громко закричать, попытаться убежать.

Олег Мотрич подчеркнул, что важнейшую роль во взаимоотношениях между детьми и их родителями играет доверие и постоянный контакт.

Для усиления безопасности можно использовать приложение для мобильных телефонов и планшетов - GPS-трекер, с помощью которого родители смогут постоянно отслеживать маршрут и место нахождения своего ребенка.

Работники полиции постоянно проводят профилактическую работу в учебных заведениях, рассказывают о мерах личной безопасности и раздают тематические буклеты-рекомендации, разработанные при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза.