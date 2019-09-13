Главная Новости Криминал и происшествия Симпатичная девушка разыскивает преступника: на видео - дерзкая кража смартфона (ВИДЕО)
13.09.2019  14:19   

Симпатичная девушка разыскивает преступника: на видео - дерзкая кража смартфона (ВИДЕО)

В соцсети опубликовано видео преступления и просьба о помощи.


//t.me/xtzevskie

В менссенджере опубликовано видео преступления - парень крадет с прилавка самартфон. 

 Девушка -хозяйка телефона обратилась за помощью к харьковчанам.

 

 

Тэги:  воровство, розыск преступника, харьков
 
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