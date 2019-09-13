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13.09.2019  15:13   

Смерть одномесячной малышки от травм: на подозрении - мать ребенка

Девочка умерла от кровоизлияния - крошку, вероятно, избивала мать.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове женщину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему ребенку. 
 
По данным следствия, еще в мае в больницу поступила одномесячная девочка.
 
На теле малышки были видны синяки, кровоподтеки и гематомы.
 
Медики пришли к выводу, что младенец в находится в коме. К сожалению, кроху спасти не удалось. После длительного лечения 1 августа она скончалась. 
 
Судмедэксперты пришли к выводу, что у ребенка был подвывих II-го шейного позвонка с кровоизлияниями в спинной мозг.
 
Это привело к отекам головного мозга и стало причиной смерти.
 
В ходе следствия силовики установили, что за день до госпитализации мать пыталась накормить ребенка и, нажав пальцами на щеки, повернула голову малышки к своей груди.
 
По словам самой женщины, в этот момент она говорила по телефону.
 
Младенец ударил харьковчанку ножкой в живот, и мать уронила телефон ей на лицо.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("умышленные тяжкие телесные повреждения").
 
Ранее ей инкриминировали злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
 
В данный момент решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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