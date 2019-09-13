13.09.2019 15:13

Смерть одномесячной малышки от травм: на подозрении - мать ребенка

Девочка умерла от кровоизлияния - крошку, вероятно, избивала мать.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове женщину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему ребенку.

По данным следствия, еще в мае в больницу поступила одномесячная девочка.

На теле малышки были видны синяки, кровоподтеки и гематомы.

Медики пришли к выводу, что младенец в находится в коме. К сожалению, кроху спасти не удалось. После длительного лечения 1 августа она скончалась.

Судмедэксперты пришли к выводу, что у ребенка был подвывих II-го шейного позвонка с кровоизлияниями в спинной мозг.

Это привело к отекам головного мозга и стало причиной смерти.

В ходе следствия силовики установили, что за день до госпитализации мать пыталась накормить ребенка и, нажав пальцами на щеки, повернула голову малышки к своей груди.

По словам самой женщины, в этот момент она говорила по телефону.

Младенец ударил харьковчанку ножкой в живот, и мать уронила телефон ей на лицо.

Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("умышленные тяжкие телесные повреждения").

Ранее ей инкриминировали злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В данный момент решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.