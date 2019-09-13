Главная Новости Криминал и происшествия На Новой Баварии обнаружили конопляного барона с гранатой (ФОТО)
13.09.2019  16:49   

На Новой Баварии обнаружили конопляного барона с гранатой (ФОТО)

Посев конопли обнаружили полицейские по месту жительства жителя Новобаварского района.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, на территории своего домовладения 37-летний мужчина вырастил полсотни кустов конопли элитных сортов.
 
Наркотические растения обнаружили 12 сентября сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области в ходе проведения общегосударственной операции «Мак» совместно со следователями Новобаварского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска.
 
В помещении дома полиция изъяла около 1 кг каннабиса в высушенном и измельченном виде и 18 самодельных устройств для употребления каннабиса.
 
Кроме того, изъято металлический предмет, внешне похожий на ручную гранату «Ф-1».
 
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
 
Следственные действия продолжались под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщения о подозрении. Устанавливается цель выращивания конопли, преступные связи фигуранта и другие эпизоды преступной деятельности.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, конопля, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Криминал и происшествия Копы не дали наркозакладчикам сорвать куш в треть миллиона гривен (ФОТО) 12.09 Криминал и происшествия Запасливый наркоман хранил дома мешок травки (ФОТО) 11.09 Общество В Харькове среди подростков провели квест о вреде наркотиков
 
 

Видео

В городе на Харьковщине парень бросился под колеса автомобиля. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 