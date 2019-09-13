13.09.2019 16:49

На Новой Баварии обнаружили конопляного барона с гранатой (ФОТО)

Посев конопли обнаружили полицейские по месту жительства жителя Новобаварского района.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, на территории своего домовладения 37-летний мужчина вырастил полсотни кустов конопли элитных сортов.

Наркотические растения обнаружили 12 сентября сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области в ходе проведения общегосударственной операции «Мак» совместно со следователями Новобаварского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска.

В помещении дома полиция изъяла около 1 кг каннабиса в высушенном и измельченном виде и 18 самодельных устройств для употребления каннабиса.

Кроме того, изъято металлический предмет, внешне похожий на ручную гранату «Ф-1».

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжались под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщения о подозрении. Устанавливается цель выращивания конопли, преступные связи фигуранта и другие эпизоды преступной деятельности.