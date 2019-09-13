Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: возле рынка Барабашово погиб пешеход (ВИДЕО)
13.09.2019  15:41   

Смертельное ДТП: возле рынка Барабашово погиб пешеход (ВИДЕО)

Социальные сети сообщают об аварии на Академика Павлова.


://t.me/h_saltovka
Как сообщают социальные сети, на Академика Павлова перед въездом на рынок Барабашово сбили пешехода
 
Очевидцы инфомируют, о том, что парень погиб.
 
 
Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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