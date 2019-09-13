Смертельное ДТП: возле рынка Барабашово погиб пешеход (ВИДЕО)

Социальные сети сообщают об аварии на Академика Павлова.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Угрозы синоптиков о похолодании сбылись наполовину, и в субботу еще есть шанс продлить летний отдых.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
влажн.:
давл.:
ветер: