Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные тушили деревянный дом под Харьковом (ФОТО)
13.09.2019  15:32   

Пожарные тушили деревянный дом под Харьковом (ФОТО)

Причину возгорания выясняют специалисты.


// ГСЧС

13 сентября в 1:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме, расположенном на ул. Садовой, 197 села Старица Волчанского района.

На момент прибытия дежурного караула пожарных, дом был полностью охвачен огнем на площади 80 кв.м. Людей внутри дома не было. К ликвидации этого пожара привлекались: оперативное отделение 47-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из поселка Вильча.

Огонь удалось локализовать в 05:00. Еще до 8:20 спасатели разбирали завалы и ликвидировали отдельные очаги горения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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