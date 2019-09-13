Пожарные тушили деревянный дом под Харьковом (ФОТО)

Причину возгорания выясняют специалисты.
13 сентября в 1:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме, расположенном на ул. Садовой, 197 села Старица Волчанского района.
На момент прибытия дежурного караула пожарных, дом был полностью охвачен огнем на площади 80 кв.м. Людей внутри дома не было. К ликвидации этого пожара привлекались: оперативное отделение 47-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из поселка Вильча.
Огонь удалось локализовать в 05:00. Еще до 8:20 спасатели разбирали завалы и ликвидировали отдельные очаги горения.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Угрозы синоптиков о похолодании сбылись наполовину, и в субботу еще есть шанс продлить летний отдых.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
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